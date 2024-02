脳スキャン画像が男性のものか女性のものか90％以上の精度で判別するAIモデルをスタンフォード大学が開発

脳には男性と女性で違いがあるといわれていますが、具体的に構造面ではっきりとわかる違いはこれまで示されてきませんでした。スタンフォード大学の脳神経科学者ヴィノッド・メノン博士らは、脳スキャン画像を読み込んで、男性のものか女性のものかを90%以上の精度で判別するAIモデルの構築に成功したことを明らかにしました。 AI Determines Sex of Person From Brain Scans - Neuroscience News https://neurosciencenews.com/ai-gender-identification-25631/ メノン氏は研究の主要動機について、性別の違いが脳の発達や老化、神経疾患・精神疾患の発現に重要な役割を果たしている可能性があることから、一貫性があって再現可能な脳の性差を特定することは、性特有の問題を理解するための重要なステップであると語っています。

2024年02月20日 14時16分00秒

