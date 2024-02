ソフトバンク創設者の孫正義氏が15兆円の資金を投入してNVIDIAに対抗するAI半導体ベンチャーを設立する「プロジェクト・イザナギ」を推進か

・関連記事

ソフトバンクが大金を投じて大コケした「WeWork」が1週間以内の破産申請を計画中との報道 - GIGAZINE



「Meta」「IBM」「ソニー」「東京大学」「慶應義塾大学」など50以上の団体がAI開発推進コミュニティ「AI Alliance」を共同設立 - GIGAZINE



OpenAIのサム・アルトマンCEOが数百兆円という桁外れの資金調達を計画し「半導体業界の再構築」を目指している、すでに孫正義やUAEの有力者と会談しているとの報道も - GIGAZINE



AppleがArmに支払うライセンス料はチップ1枚あたり30セント未満で激安の最安値 - GIGAZINE



OpenAIのサム・アルトマンCEOがAIチップの工場建設に向けてソフトバンクなどから数兆円規模の資金調達を計画しているとの報道 - GIGAZINE

2024年02月19日 11時31分00秒 in メモ, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.