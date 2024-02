アカウントなしでX(旧Twitter)を閲覧できる「Nitter」がXに抜け道をふさがれて利用不能に

Nitterのソースコードは公開されており誰でもホスト可能なため、インターネット上にはNitter公式サーバー以外にも有志が作成したNitterサーバーが数多く存在しています。しかし、有志のサーバーでも「ゲストアカウントの期限が切れればXの投稿を取得できなくなる」という状況は同一であり、多くのサーバーが続々とサービスを終了しています。例えば、有志サーバーの中でも人気だった「nitter.cz」にアクセスすると「Nitterは終わった」というメッセージが表示されて投稿を閲覧できなくなっています。 Nitter is over https://nitter.cz/

・関連記事

Twitterを広告なしの超軽量に変える「Nitter」、タイムラインをRSS化することも可 - GIGAZINE



会話に「Twitter」が含まれていると「X」に訂正してくるマシンに向かってTwitterを連呼したらめちゃくちゃ訂正してくれた - GIGAZINE



いきなり「X」に変わってしまったTwitterのアイコンを慣れ親しんだ「青い鳥」に戻す拡張機能が爆誕 - GIGAZINE



X(旧Twitter)の投稿に付いたリプライにしおり機能を追加してトップに戻ってしまうことを防ぐChrome拡張機能「Keep Twitter scrool position」を使ってみた - GIGAZINE



ついにX(旧Twitter)に似たSNS「Bluesky」が招待制を廃止して誰でも参加可能になったのでアカウント作成方法をまとめてみた - GIGAZINE



2024年02月16日 12時24分00秒 in ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.