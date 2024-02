2024年02月14日 14時39分 ハードウェア

27万台超のHDDを運用するストレージサービス・Backblazeが故障率をまとめた「メーカー・モデル別統計データ2023年版」公開



クラウドストレージサービスを提供するBackblazeが、データセンターで運用している27万台超のHDDのうち、ブートドライブ4400台とテスト運用のデータドライブなど466台を除いた26万9756台の故障率をまとめたデータを公開しました。



2023年にBackblazeが運用したHDDは全35モデルあり、運用台数が最多だったのは14TBの東芝「MC07ACA14TA」で3万7913台でした。なお、累計稼働日数は1382万7478日、故障回数は426回で、故障率は1.12%でした。





35モデルのうち、Seagateの「ST8000NM000A」のみ、故障がまったく発生しませんでした。2022年第3四半期に導入されたもので、運用台数は204台。累計稼働日数が5万2876日と少ないものの、18カ月にわたり故障がないのは「いい出だし」とBackblazeは分析しています。



総故障台数は4189台で、これを1年間の平均として考えると2時間5分ごとに故障したドライブを交換した割合になるとのこと。もし1週間の労働時間を40時間に制限すると、ドライブ交換作業は30分おきとなります。



2021年から2023年の3年間のデータを比較するとこんな感じ。2023年はドライブの平均使用年数が伸びていたこともあり、故障率は全体的に上昇気味。





容量別・年別の故障率グラフも公開されています。総じて10TBモデルの故障率が高めといえます。