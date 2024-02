「メタバース」という言葉を生み出しChatGPT出現の30年近く前にAI革命すら予見したSF作家ニール・スティーブンスンがAIについて語る

by Christopher Michel 小説「 スノウ・クラッシュ 」にてメタバースという言葉を生み出し、「 ダイヤモンド・エイジ 」では少女の学習スタイルに合わせて家庭教師を行うChatGPTのような存在を描いたSF作家のニール・スティーブンスン氏が、言語生成AIやメタバースが広く利用されるようになった時代に生きる心境を語りました。 Neal Stephenson's Most Stunning Prediction - The Atlantic https://www.theatlantic.com/technology/archive/2024/02/chatbots-ai-neal-stephenson-diamond-age/677364/ 教育系ニュースメディア・The Atlanticのマッテオ・ウォン記者によると、スティーブンスン氏は近年のAIについては悲観的で、「チャットボットは万能ではなく、正確に見える文章を作成する統計エンジンにすぎない」という考えを抱いているそうです。そんなスティーブンスン氏にウォン氏がいくつかの質問をぶつけました。 ◆ウォン: 「ダイヤモンド・エイジ」は、登場人物の女の子に合わせた教育が行われるという内容が盛り込まれていましたが、これは多くの企業が思い描くAIチャットボットやアシスタントのビジョンと一致しているようです。このアイデアはどのように創造したのですか? ◆スティーブンスン: このアイデアは、私に子どもが生まれた時にさかのぼり、ベビーベッドにつり下げるおもちゃからインスピレーションを受けたと記憶しています。赤ちゃんは細かい形状まで理解できないからか、おもちゃはとても単純な形をしていて、時間の経過に伴い年齢に応じた別のセットをつり下げる形式になっていたのです。そこで私は考えました。このアイデアを他のあらゆる知的成長にも応用したらどうだろう、と。

・関連記事

生成AIを利用して書かれた第170回芥川賞受賞の九段理江「東京都同情塔」が海外でも話題に - GIGAZINE



AIのトレーニングモデルを分析したら数千人の有名作家の本を含む約20万タイトルが確認されるも、トレーニングに使われたスティーヴン・キングは「AIを恐れていない」と発言 - GIGAZINE



チャットAI「ChatGPT」がロボット工学や保険契約など多様な用途で活用できる理由とは? - GIGAZINE



「ChatGPT」で小説を書いている作家にAIを使ったらどうなったのかインタビュー、AIで小説を書く方法や倫理的な課題について一問一答 - GIGAZINE





2024年02月13日 06時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.