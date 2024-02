Amazonプライム・ビデオに広告が追加され追加料金を払わないユーザーはDolby Vision＆Dolby Atmosのサポートまで廃止されてしまう

Prime Video cuts Dolby Vision, Atmos support from ad tier—and didn’t tell subs | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2024/02/prime-video-cuts-dolby-vision-atmos-support-from-ad-tier-and-didnt-tell-subs/ プライム・ビデオに広告が追加された国では、Amazonプライムユーザーは「広告を視聴する」か「追加料金を支払う」かのいずれかを選択する必要があります。「広告を視聴する」ことを選択した場合、配信コンテンツでDolby VisionとDolby Atmosのサポートが廃止されていることが、ドイツのハイテク専門メディアである 4K Filme の報道で明らかになりました。 Dolby VisionとDolby Atmosのサポートが廃止されたことで、広告ありのプライム・ビデオユーザーは HDR10+ と Dolby Digital 5.1 のサポートに限定されることとなります。 4K FilmeはLGとソニーの両方のテレビでDolby VisionとDolby Atmosのサポートが廃止されていることを確認しており、経済紙の フォーブス はTCLエレクトロニクス製のテレビでDolby VisionとDolby Atmosのサポートが廃止されていることを確認しています。 フォーブスは「広告なしのアカウントでは、Dolby VisionとDolby Atmosでコンテンツが再生されていることを示す独自のポップアップが表示されます。一方、広告ありのアカウントの場合、Dolby VisionとDolby Atmosのポップアップは頑なに表示されません」と報じました。

・関連記事

Amazonプライム・ビデオで広告が配信開始、広告の長さやAmazonの収益見込みはどんな感じ? - GIGAZINE



Amazonプライム・ビデオでは2024年1月から追加料金を払わなければ広告が表示されるようになる - GIGAZINE



Amazonプライム・ビデオが配信するドラマや映画に広告を一部の国で追加へ、広告なしは追加料金が必要に - GIGAZINE



Amazonプライムが解約しづらすぎる問題がついに解決されてたった「2クリック」で退会完了に、ただし日本は対象外 - GIGAZINE



Amazonプライムの解約手順が意図的に複雑化されていたことが内部文書のリークによって判明、解約率は14%低下 - GIGAZINE



2024年02月13日 10時36分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.