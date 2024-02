誕生60周年を迎えたロッテ・ガーナと麺屋武蔵のバレンタイン限定コラボのチョコレートラーメン「レッドガーナ2024」を食べてみた

・関連記事

なんとチョコレートをつけ麺にしてしまったバレンタインデー限定メニュー「味噌とモーレのチョコレートつけ麺」を麺や庄ので食べてきた - GIGAZINE



ココアパウダー入りのつけ麺でアニメとコラボした「ココアつけ麺 とま鶏白湯」を食べてみた - GIGAZINE



なぜチョコの香りと味が「微生物による発酵」によって決まるのか? - GIGAZINE



チョコレートの認知機能改善効果は認知障害を持つ高齢者や睡眠不足の女性に大きな効果を発揮する - GIGAZINE



つるつるモチモチ食感のパスタを使った「麺を楽しむペペロンチーノ」を松屋初のパスタ店「麦のトリコ」で食べてきた - GIGAZINE





2024年02月10日 22時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.