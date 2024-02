FCCが「ロボコールのためのAI音声利用は違法」と宣言

FCC declares AI-generated voices in robocalls are illegal - CBS News https://www.cbsnews.com/news/fcc-declares-robocalls-illegal/ 2024年11月に大統領選挙を控えるアメリカではAI音声によるロボコールを用いた選挙運動が増加していますが、中には有名人に似せた声で有権者に誤った情報を伝えるなどの悪徳な運動も相次いでいるとのこと。2024年1月には、バイデン大統領のような声で「投票権を節約して家にとどまれ」と促す電話が民主党優勢地域の住民宛にかかってきたという事例が何件か確認されたそうです。

・関連記事

170億円超の被害総額を出す「ロボコール詐欺」に関する訴訟をアメリカ政府が開始 - GIGAZINE



AIによって作られた数十言語の音声によりニューヨーク市長が有権者に多言語話者だと思わせているという指摘 - GIGAZINE



なぜ知的で用心深い人でも電話で詐欺にかかってしまうのか? - GIGAZINE





2024年02月09日 11時45分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.