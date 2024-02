2024年02月08日 11時06分 ハードウェア

Apple Vision Proの開発者用デバイス「Developer Strap」はとても高価なただのUSB 2.0ケーブルであることが判明



Appleは約50万円のApple Vision ProとMacを有線接続するためのデバイス「Developer Strap」を299ドル(約4万4000円)で販売しています。このDeveloper Strapを使ったユーザーから、「高い割に転送速度がUSB 2.0と同等で何のためにあるのかわからない」との報告が上がりました。



$300 Vision Pro developer strap is just an expensive USB2 device

https://appleinsider.com/articles/24/02/06/300-vision-pro-developer-strap-is-just-an-expensive-usb2-device



Hands-on with the Apple Vision Pro Developer Strap - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/02/06/hands-on-with-the-299-apple-vision-pro-developer-strap-stabler-mac-virtual-display-beta-downgrades-and-more/



これが問題のDeveloper Strapです。





Developer Strap(下)は、Apple Vision Proに付属しているスピーカー付きの部品「オーディオストラップ(上)」と置き換えて使うことが可能なデバイス。オーディオストラップからUSB Type-C(メス)が生えたような形をしています。





Developer StrapはApple Vision ProをMacに直接接続するためのデバイスで、これを介してファイルを転送したり、MacからApple Vision Proで見た映像をキャプチャしたりすることが可能。Appleによると主な用途は「グラフィックスを多用するアプリケーションやゲームの開発を加速すること」にあるとのことで、このほか有線接続でリカバリーモードを使用してvisionOSを復元することなどもできるようです。



実際にDeveloper Strapを試したテクノロジー系メディアの9to5Macは「Macの仮想デバイスをApple Vision Proに投影する『Mac Virtual Display』」を試したところ、USB経由で100Mbpsのイーサネット接続が確立され、これまでのWi-Fi接続に比べてタイムラグがほとんど解消されたようだ」と評価しました。





一方で転送速度には難があるようで、同じくDeveloper Strapを手にしたmacOS/iOS開発者のディミトリ・ブニオール氏は「残念ながらUSB 2.0の速度に制限されている」と指摘。ブニオール氏がApple製のThunderbolt 3ケーブルおよび毎秒10Gbps転送が可能なSanDisk製SSDに同梱されているUSB-Cケーブルで実験したところ、どちらもUSB 2.0の最大転送速度(480Mbps)を下回る300Mbpsという結果が出たと報告しました。ブニオール氏の環境だとWi-Fiの方が3倍も速くファイルを転送できたそうです。



このことからブニオール氏は「このデバイスが誰のためのものなのか本当に分からなくなった」とコメント。ブニオール氏の報告を受けたテクノロジー系メディアのAppleInsiderは「Appleは具体的な速度を約束しておらず、開発者用ストラップについて『開発を加速する』としか述べていません。しかし、USB 2.0の速度はUSB 3.2やThunderboltが提供する最新の接続性に対して非常に遅いと言わざるを得ず、Developer Strapが何をどのように加速するのかは明確ではありません」と述べました。





9to5MacもDeveloper Strapの転送速度がUSB 2.0並であることに言及し、「外付けドライブとの接続ができないこと、USB 2.0並であること、おまけにReality Composer Pro経由での録画の上限がわずか60秒であることなどから、Developer Strapの機能はまだ限られています。Appleがファームウェアアップデートでこれらの問題に対処してくれることを期待したいですが、それでも、このアクセサリーの能力と欠点を知っている開発者でない限り、買わないのが最善かもしれません」と評価しました。



Appleは「転売目的はNGで開発者向け」であることを明記し、年会費99ドル(1万4000円)を払ったApple Developer向けにDeveloper Strapを販売中。記事作成時点でアメリカの開発者しか入手できません。