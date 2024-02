2024年02月08日 10時24分 ソフトウェア

AppleがWindows向けアプリの「Apple Music」「Apple TV」「Appleデバイス」を正式リリース、ただしiTunesはまだ残る



AppleがWindows向けにリリースしている「Apple Music」「Apple TV」「Appleデバイス」のアプリから「プレビュー」の状態を外し、正式リリースとしました。AppleはかねてからiTunesを分割する計画を進めており、今後iTunesの展開は縮小していくとみられます。



AppleがiTunesの解体を宣言したのは2019年に開催されたWWDC 2019の基調講演でした。「Can iTunes do even more? Nailed it!(iTunesにこれ以上何ができますか?よくやった!)」という強烈なキャッチコピーとともに、iTunesをApple Music・Podcast・Apple TVという3つのアプリに分割すると発表されました。



iTunesがついに解体、機能は3つのアプリへ分割 - GIGAZINE





そして、Windows向けには「Apple Music」「Apple TV」「Appleデバイス」という3つのアプリがMicrosoft Store経由で、2023年1月にプレビュー版としてリリースされました。



「Apple Music」は、AppleのストリーミングサービスであるApple MusicとiTunes Storeでの購入を含むiTunesライブラリの音楽を聴いたり管理したりするアプリです。





「Apple TV」はiTunesで購入した映画やテレビを視聴できるほか、Apple TV+へのアクセスも可能。





「Appleデバイス」は、Windows PC上でiPhoneやiPadなどのAppleデバイスの更新やバックアップ、復元が可能。さらにPCからコンテンツを同期することも可能になっています。





「Apple Music」「Apple TV」「Appleデバイス」という3つのアプリはWindows 10 ビルド16299以降が要件となっており、iTunesから完全に移行するためには3つのアプリすべてをインストールする必要があります。



ただし、3つのアプリが正式リリースとなってもiTunesが完全にお役御免になるわけではなく、iTunesは記事作成時点でMicrosoft Storeで配布されています。iTunesはポッドキャストやオーディオブックにアクセスする場合に必要となるため、iTunesの解体が進んだとはいえ、Windows向けiTunesの配布は当面の間続くというわけです。また、Windows 10以降にアップグレードしていないユーザーは引き続き、iTunesの使用が可能です。