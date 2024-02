Apple Vision Pro向けにサードパーティー製のYouTube視聴アプリ「Juno for YouTube」がリリースされる

JunoはApp Storeで入手可能で、5ドル(約740円)の買い切りアプリとなっています。 Juno for YouTube on the App Store

2024年2月2日に発売されたAppleのARヘッドセット「Apple Vision Pro」について、 YouTubeがApple Vision Pro用アプリを開発する予定がないと述べた 事をうけ、iOSアプリ開発者のクリスチャン・セリグ氏がYouTube視聴のためのApple Vision Pro向けアプリ「 Juno for YouTube 」をリリースしました。 Introducing Juno for Apple Vision Pro https://christianselig.com/2024/02/introducing-juno/ セリグ氏は普段からよくYouTubeを視聴しているため、YouTubeがApple Vision Pro用アプリを開発しないだけでなく、iPadアプリを読み込むオプションさえも無効にすると発表した事を残念に思ったとのこと。Safariを使用してYouTubeを視聴できるものの、セリグ氏はやはりApple Vision Proに最適化されたアプリが欲しいと考えました。

2024年02月06日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1d_ts

