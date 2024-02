2024年02月06日 12時00分 サイエンス

「コロナ禍以降にワクチン反対派になった人は陰謀論やスピリチュアリティに傾倒している可能性が高い」と東京大・早稲田大・筑波大の研究者が発表



新型コロナウイルス感染症のパンデミックをきっかけにmRNAワクチンの研究開発が一気に前進し、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対応したワクチンが登場しました。この新型コロナウイルスの接種に反対する人がX(旧Twitter)に投稿したポストを分析した結果を、東京大学・早稲田大学・筑波大学の研究者が発表しました。



東京大学大学院工学系研究科の鳥海不二夫教授と、同大学未来ビジョン研究センターの榊剛史客員研究員、早稲田大学小林哲郎教授、筑波大学吉田光男准教授らによる研究グループは、コロナ禍におけるワクチン反対派のツイートを機械学習を用いて分析しました。



研究グループは、2021年1月から12月までに収集された「ワクチン」を含む約1億件のツイートを収集。次に、この収集したツイートを、機械学習を用いて「ワクチン賛成ツイート」「ワクチン反対ツイート」「ワクチン政策批判ツイート」の3クラスタに抽出・分類しました。そして、ワクチン反対ツイートを多くつぶやいたりリツイートしたりしているアカウントを特定し、「ワクチン反対ツイート拡散アカウント」と定義。さらにワクチン反対ツイート拡散アカウントを多くフォローしているユーザーを「ワクチン反対派」に分類しました。





その結果、「コロナ禍以前からワクチン反対派だった人」は「政治への関心が高くリベラル政党とのつながりが強い」のに対し、「コロナ禍で初めてワクチン反対派になった人」は「政治への関心は薄い一方で、陰謀論やスピリチュアリティ、自然派食品や代替医療への関心が強い」ことが判明。陰謀論やスピリチュアリティなどのトピックは、ワクチン反対派のきっかけになっていることが示されたと研究グループは述べています。



反ワクチンクラスタをほとんどフォローしていない人と、反ワクチンクラスタを多くフォローしている人で、アカウントのプロフィールに頻繁に書かれていたキーワードには以下のような違いがあったそうです。





また、コロナ禍以降にワクチン反対派になった人たちのプロフィール文には「三浦春馬」「集団ストーキング」「テクノロジー犯罪」「波動」「宇宙」「スピリチュアル」「柔軟剤」などのキーワードが頻繁に現れたとのこと。さらに研究グループは、コロナ禍以降にワクチン反対派になった人々は既存政党との結びつきは弱い一方で、反ワクチンを掲げた参政党との結びつきを急速に強めていることに注目し、これが2022年参院選における参政党の議席獲得につながった可能性を指摘しています。





研究グループは「陰謀論やスピリチュアリティそのものは直接的に政治的含意を持たない場合もあるが、これらがゲートウェイとなって反ワクチン的態度を持つようになる人がいることが明らかになった。将来的なパンデミックにおける公衆衛生の維持のためには、陰謀論やスピリチュアリティが反ワクチン的態度の拡散につながらないように、その連関を断つような方法論が求められるだろう。また、本研究はツイートの観察的研究であり、因果効果について厳密な検証はできていない。この点については実験や社会調査を組み合わせた分析が必要となる」と論じています。



なお、この研究に対するワクチン反対派からの反論ポストは以下で見ることができます。



