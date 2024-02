2024年02月05日 10時45分 ソフトウェア

「Windowsの次期バージョンは2024年半ばにくる」とQualcommのCEOが発言、ウワサのWindows 12がリリースされるのか?



半導体企業・Qualcommの決算発表で、クリスティアーノ・アモンCEOが「2024年半ばにWindowsの次期バージョンとともにSnapdragon X Elite CPUを発売することを目指しています」と発言したことが報じられました。



Qualcomm Tips Windows 12 Will Arrive Middle Of This Year

https://au.pcmag.com/migrated-15175-windows-10/103666/qualcomm-tips-windows-12-will-arrive-middle-of-this-year



Qualcomm says the 'next version of Windows' will launch in mid-2024... but is it Windows 12?

https://betanews.com/2024/02/04/qualcomm-says-the-next-version-of-windows-will-launch-in-mid-2024-but-is-it-windows-12/



Qualcomm CEO says that the next version of Windows is due in mid 2024 - place your bets on Windows 11 24H2 or Windows 12 | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/software/windows/qualcomm-ceo-says-that-the-next-version-of-windows-is-due-in-mid-2024-place-your-bets-on-windows-11-24h2-or-windows-12



アモンCEOは、Qualcommの次期製品であるノートPC向けのArmベースチップセット「Snapdragon X Elite」について、「私たちは、AI機能を多く備えた次期バージョンのWindowsと連携し、このSnapdragon X Eliteを搭載した製品の発売を目指しています。私たちは、Windowsの次期リリースが控える2024年半ばという日程での同時発売を引き続き予定しています」と語りました。





Microsoftは2024年中に、次期大型アップデートとなるWindows 11 24H2をリリースするといわれています。そのため、このアモンCEOが述べる「次期バージョンのWindows」はWindows 11 24H2を意味している可能性が高いといえます。ただし、過去のさまざまな報道からWindows 12である可能性も指摘されています。



2023年にIntelの最高財務責任者であるデイビッド・ジンズナー氏がインタビューで「2024年はクライアントにとって、特に『Windowsのリフレッシュ』のおかげでかなりいい年になるでしょう」と語ったことが報じられました。PC関連ニュースサイトのPC Magは、この「Windowsのリフレッシュ」というキーワードがかつてWindows 11のリリースを意味する文脈で使われていたことから、Windows 12が2024年中に発表される可能性があると主張しています。



さらに、台湾の経済メディアである工商時報が、PCメーカーのQuanta Computerの林百里会長とAcerの陳俊聖会長兼CEOが「Microsoftが新世代のWindows OSを発表する2024年夏には、AI搭載PCも次々と発売されるでしょう」と語ったことを報じています。PC Magはこのことから、Microsoftが2024年6月頃にWindows 12をリリースするのではないかと予想しています。





MicrosoftはWindowsのバージョンがおよそ3年ごとにリリースしており、Windows 11が正式にリリースされたのは2021年10月です。そのため、2024年から2025年にWindows 12がリリースされる可能性は高いといえます。しかし、Windows関連ニュースサイトのWindows Centralは「Winodws 11のInsider CanaryチャンネルではさまざまなAI機能がテストされており、これらの機能はWindows 11 24H2としてリリースされる可能性が高いでしょう」と述べており、Windows 12が発表される可能性は低いと述べています。





また、IT系ニュースサイトのTom's Hardwareは、Snapdragon X EliteのCPUがArmアーキテクチャをベースに設計されていることに触れ、Windows 11 24H2でもWindows 12でもなく、Arm版Windowsにメジャーアップデートが行われるかもしれないと予想しています。