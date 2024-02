YouTube MusicとYouTube Premiumの登録者数が1億人を突破

・関連記事

YouTube MusicとYouTube Premiumの登録者数が8000万人を超える - GIGAZINE



広告なし&オフライン再生可能な「YouTube Premium」と音楽ストリーミングサービス「YouTube Music」の提供が日本でも開始 - GIGAZINE



Googleの親会社Alphabetが2023年第4四半期決算を発表、売上高は863億1000万ドルで前年同期比13%増だが広告収入はアナリスト予想を下回る - GIGAZINE



YouTubeの読み込み速度が低下する不具合が発生、原因は広告ブロッカー「Adblock Plus」 - GIGAZINE



YouTubeが「通常よりも高品質な動画再生」「キュー機能」「モバイル版での複数人同時視聴」「デバイスをまたいだ再生」「動画ダウンロード」という5つの新機能をYouTube Premium向けに発表 - GIGAZINE

2024年02月02日 12時05分00秒 in ネットサービス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.