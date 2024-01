世界一のスーパーであるウォルマートが「トラック運転手」に高給と充実した福利厚生を提供する理由とは？

by Walmart アメリカに拠点を置く世界最大のスーパーマーケットチェーン・ ウォルマート は、自社のトラック運転手に対して入社初年度から最大11万ドル(約1600万円)もの高い年収を支払い、有給休暇や健康保険などの充実した福利厚生も提供しています。一体なぜウォルマートがトラック運転手を大事にしているのかについて、サプライチェーンやロジスティクスを取り扱うウェブメディアのFreightWavesが説明しています。 Why Walmart pays its truck drivers 6 figures - FreightWaves https://www.freightwaves.com/news/how-walmart-uses-trucking-to-dominate-american-retail

・関連記事

「ドローンによる配達サービス」の提供範囲を2022年中に400万世帯まで拡大するとウォルマートが発表 - GIGAZINE



ドローン配達サービスで大手スーパーのウォルマートやGoogleの姉妹企業WingはAmazonの先を行っている、各社の取り組みや規制当局の問題とは? - GIGAZINE



ルール違反でAmazonを追い出された中国業者が今度はウォルマートのオンラインマーケットプレイスに続々参入 - GIGAZINE



NFTと独自の仮想通貨にウォルマートが本格参入しメタバース構築に取り組むと報じられる - GIGAZINE



ウォルマートは1万人の従業員に「VR昇進テスト」を受けさせている - GIGAZINE



ウォルマートがご近所同士で買い物の助け合いが可能な新サービスをスタートさせる - GIGAZINE



スーパーの特売品をAmazonで販売し大金を得て成功した30歳が語る成功のコツとは? - GIGAZINE



コストコはなぜ小売業者のトップを争う位置を獲得できたのか? - GIGAZINE



2024年01月31日 07時00分00秒 in メモ, 乗り物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.