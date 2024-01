NASAがジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた19の銀河の写真を一挙公開、目に見えない赤外線の観測で渦巻銀河の構造が明らかに

NASAが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡に搭載された近赤外線カメラ(NIRCam)と中赤外線観測装置(MIRI)を用いて観測した19の渦巻銀河の画像を公開しました。これらの画像には、従来の可視光線での観測では捉えることができなかった星の誕生の過程や神秘的な銀河の構造などが克明に収められています。 NASA’s Webb Depicts Staggering Structure in 19 Nearby Spiral Galaxies - NASA Science https://science.nasa.gov/centers-and-facilities/goddard/nasas-webb-depicts-staggering-structure-in-19-nearby-spiral-galaxies/ 今回NASAが公開したジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の画像は、150人以上の天文学者が参加する大規模プロジェクト「Physics at High Angular Resolution in Nearby GalaxieS (PHANGS)」の一環で作成されたもの。PHANGSにはハッブル宇宙望遠鏡などが収集した可視光や電波などでの観測データがありましたが、今回ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が提供した近赤外線および中赤外線での観測により、新しい知見がもたらされました。

2024年01月31日 20時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1l_ks

