2024年01月31日

Apple Cardのユーザー数が1200万人を突破しておりユーザーは1470億円超のキャッシュバックを受け取っていることがAppleの発表で明らかに



AppleがiPhoneと連動させて使う独自のクレジットカード「Apple Card」のユーザー数を初めて発表しました。Appleによると、Apple Cardのユーザー数は1200万人を突破しており、利用者は10億ドル(約1470億円)を超えるキャッシュバックを受け取っていることも明らかになっています。



Apple Card is helping cardholders live healthier financial lives - Apple

https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-card-is-helping-cardholders-live-healthier-financial-lives/



Apple Card tops 12 million users, $1bn in cashback paid out last year - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2024/01/30/apple-card-tops-12-million-users/





2019年にアメリカで登場したApple Cardのユーザー数を、Appleが初めて明かしました。AppleによるとApple Cardのユーザー数は1200万人を超えており、家族カードのApple Card Familyや、2023年に登場したばかりの利回り4.15%の普通預金サービスなどを利用しているとのこと。



Appleによると、Apple Cardユーザーはカード利用時に受け取ることができるキャッシュバック「Daily Cash」として、総額10億ドルものキャッシュバックを受け取っているそうです。さらに、Apple Cardで作成した普通預金口座(Savings)は、サービススタートからわずか数カ月で入金額が100億ドル(約1兆4700億円)を超えたことも明らかになりました。





Apple CardのSavingsに多額の預金が集まっていることはサービススタート直後にも報じられていました。



Appleの高利回り預金が1300億円超の預金をサービス開始4日で集める - GIGAZINE





また、Appleによると大多数のApple CardユーザーがDaily CashをSavingsに自動入金しており、ユーザーの3分の2近くが将来に備えて貯蓄を増やすために、連携された銀行口座からSavingsに追加の資金を入金していることも明らかになっています。他にも、Apple Cardユーザーのほぼ30%が月に2回以上の支払いを行っているそうです。



Apple Cardは市場調査企業であるJ.D. Powerの2023年アメリカクレジットカード顧客満足度調査において、3年連続で年会費無料で顧客満足度が最も優れた共同ブランドクレジットカードに選出されています。





Apple PayおよびApple Wallet担当ヴァイスプレジデントを務めるジェニファー・ベイリー氏は、「我々はわずか5年間でApple Cardの顧客に提供してきたサービスを誇りに思っています。今後1年間とその先を見据え、我々はApple Cardのエクスペリエンスへの革新と投資を継続し、ユーザーがより健全な経済生活を送るのに役立つツールや機能をさらに提供できることを嬉しく思います」とコメントしています。



また、Apple CardでAppleと提携しているものの撤退も報じられているゴールドマン・サックスのプラットフォーム・ソリューション部門エンタープライズパートナーシップでCEOを務めるビル・ジョンソン氏は、「Apple Cardの発売以来、顧客の反応は素晴らしくユーザーが革新的なツールや機能を金融生活に取り入れ続けていることを嬉しく思います。我々はApple Cardの顧客に優れたエクスペリエンスを提供し続けることに全力で取り組んでいます」と語りました。