ネズミに自撮りをさせるとだんだんシャッターを切る行為そのものにハマっていく



ネズミ用に自撮りブースを作ったところ、ネズミたちもだんだんと自撮りにハマって報酬がなくてもシャッターを切り続けるようになることがアーティストの実験的作品で明らかになっています。



Selfie Rats — AUGUSTIN LIGNIER

https://augustinlignier.com/selfie-rats





Artist trained rats to take selfies to make a point about social media | CBC Radio

https://www.cbc.ca/radio/asithappens/rat-selfies-1.7093886





フランス人アーティストのオーギュスタン・リニエ氏は、行動科学者のB・F・スキナー氏がラットの学習実験を行うために設計したスキナー箱にペットショップで買ってきた2匹のオスのネズミを入れ、自分と弟の名前を取ってオーギュスタンとアルテュールと名付けました。



オーギュスタンとアルテュールが入った箱には、レバーを押すと自撮りされる仕掛けが取り付けられていて、最初のうちはレバーを押すと砂糖が出るようになっていました。そして2匹がその状況に慣れると、砂糖は出たり出なかったりするように変更されました。





しかし、オーギュスタンとアルテュールは、たとえ砂糖が出ないときでもシャッターレバーを押すようになっていたとのこと。



リニエ氏はこの仕組みそのものをインスタレーション作品「セルフィー・ラット」と名付けて2021年に発表しています。



リニエ氏は、2匹がシャッターを切り続けたことについて、「2匹は、レバーを押すことに快感を得るようになっていた」と語り、「いいね」やその他のエンゲージメントが最初の動機付けとなる人間のSNS利用に似ているところがあるところを描いた作品だと述べています。



なお、自撮りした写真は2匹も見られるようになっていましたが、リニエ氏によれば、2匹が自分自身を認識することはなく、レバーを押す行為には興味を抱いても、自撮り写真そのものには興味がなかったようだとみられます。



作品の発表後、オーギュスタンとアルテュールは南フランスにあるリニエ氏の母親のもとへ送られて穏やかに暮らし、遺骸は庭に並んで埋葬されたとのことです。