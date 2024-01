2024年01月29日 10時51分 ソフトウェア

Google ChromeがArm版Windowsに対応、まずは開発者向けビルドでのテストから



Googleのウェブブラウザ「Google Chrome」の開発者向けビルドである「Chrome Canary」がArm版Windowsに対応していることが明らかになりました。



これまでGoogle ChromeはArmプロセッサにネイティブ対応しておらず、Arm版WindowsでChromeを使用したい場合、Chromeをエミュレートして実行する必要があり、その結果通常のx86版と比べてエネルギー効率やパフォーマンスが悪化する可能性がありました。



しかし、記事作成時点で最新のChrome Canaryのページには、「Windows 11 ARMをお使いの場合。」との記述があり、Chrome CanaryがArm版Windowsをサポートしていることが明らかとなっています。





海外メディアのThe Vergeが実際にインストールしたところ、Chrome Canaryのバージョン123.0.6266.0以降がARM64であることが確認できたとのこと。





なお、GoogleはChromeの安定版がArm版Windowsに対応する時期について、具体的な時期を示していません。一般的に、Chrome Canaryでテストされた機能が安定版に導入されるまでには約2カ月を要するとされていますが、実際に安定版に導入されるかどうかは不透明です。しかし、ウェブブラウザにおけるシェアトップのChromeがArm版Windowsにネイティブ対応することで、Chromeユーザーにとって大きな恩恵がもたらされることが期待されています。