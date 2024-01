世界中で数十億台ものスマホを監視するツール「Patternz」はアプリ内広告を通じてデータを収集していた

・関連記事

「約30億台のデバイスをリアルタイムで追跡できる」と主張する政府の請負企業が諜報機関のCIAとNSAをスパイするデモを披露 - GIGAZINE



スマホアプリ経由でユーザーの位置情報を追跡する大規模監視ツール「Fog Reveal」をアメリカの地方警察が使用、一体どこまで詳細な追跡が可能なのかがユーザーマニュアルから明らかに - GIGAZINE



スマホ監視ソフト「Pegasus」が20カ国で180人以上のジャーナリスト監視に用いられていた可能性 - GIGAZINE



スマホ監視ソフト「Pegasus」の対象に首相10人・大統領3人・国王1人が含まれている可能性 - GIGAZINE



ニューヨーク・タイムズの記者が「スマホ監視ソフト『Pegasus』の標的になった」と報告、情報提供者に危険が及んだ可能性は? - GIGAZINE



スマホや監視カメラの普及がスパイ活動を難しくしている - GIGAZINE



警察が遠隔でスマートフォンのカメラやマイクを作動させて人々を監視できる法案が可決される - GIGAZINE



iPhoneやAndroidのプッシュ通知を使って政府機関がスマホユーザーをスパイしている - GIGAZINE



2024年01月25日 23時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.