華やかな紅茶とココアの香りにスッキリした甘さが加わる「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION チョコレートティーラテ」試飲レビュー

・関連記事

生クリーム&ピーチ&茶葉でこってり甘い「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION クリーミーティーラテ」試飲レビュー - GIGAZINE



茶葉1.5倍の濃厚ミルクティー「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION ザ ミルクティー イングリッシュブレンド」試飲レビュー - GIGAZINE



キャップをひねった瞬間からフルーティな香りがブワッと広がるホット紅茶「キリン 午後の紅茶 TEA SELECTION ハーモニーティー」試飲レビュー - GIGAZINE



ゴディバと共同開発したミスタードーナツの「misdo meets GODIVA プレミアムショコラコレクション」全4種試食レビュー - GIGAZINE



シュワッとはじける微炭酸に爽やかなぶどうの酸味や渋味が広がる「カルピスソーダ 夜を愉しむぶどう」を飲んでみた - GIGAZINE





2024年01月24日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.