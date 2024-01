2024年01月23日 11時32分 ネットサービス

MetaがFacebookとInstagramのアカウント連携解除を可能に、デジタル市場法順守のため



Metaが2024年3月からEUのデジタル市場法(DMA)のゲートキーパーに求められる内容を守るため、FacebookとInstagramのアカウント連携の解除機能をEU諸国・EEA諸国・スイスのユーザー向けに提供することを明らかにしました。



Offering People More Choice on How They Can Use Our Services in the EU | Meta

https://about.fb.com/news/2024/01/offering-people-more-choice-on-how-they-can-use-our-services-in-the-eu/





Meta now lets EU users unlink their Facebook, Messenger and Instagram accounts - Neowin

https://www.neowin.net/news/meta-now-lets-eu-users-unlink-their-facebook-messenger-and-instagram-accounts/



Meta relents to EU, allows unlinking of Facebook and Instagram accounts | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2024/01/meta-relents-to-eu-allows-unlinking-of-facebook-and-instagram-accounts/



DMAはデジタル市場における競争可能性と公平性の促進を目指して作られた法律で、2022年11月に発効し、2023年5月に施行されました。





そして2023年9月、DMAに基づいてAlphabet、Amazon、Apple、ByteDance、Meta、Microsoftの6社が「コアプラットフォームサービス」を提供する「ゲートキーパー」に指名されました。ゲートキーパーはこの指名から6カ月以内にDMAを順守することが求められます。



この、ゲートキーパーとしてDMAを順守する期限である2024年3月を前に、MetaはEU、EEA、スイスのユーザーに対して、FacebookアカウントとInstagramアカウントの連携を解除できるようにする方針を明らかにしました。連携解除は今後数週間でできるようになる見通しです。



Metaによると、すでにFacebookとInstagramの両方を利用している人は、「アカウントセンターを通じてFacebookおよびInstagramの両方でアカウント情報を使えるようにする」か「FacebookとInstagramで個別に情報を管理し、2つのアカウントをリンクさせない」かを選べるようになるとのこと。



これに伴い、FacebookメッセンジャーやFacebookマーケットプレイス、Facebookゲームでも「Facebookのアカウント情報を使用しない」という選択肢が取れるようになります。



なお、連携を解除した場合、Metaは解除から15日以内にアカウント情報の統合を停止しますが、解除以前に統合された情報はそのままであることがヘルプページに記載されています。



同じアカウントセンター内のアカウントの情報が利用されるしくみ

https://www.meta.com/ja-jp/help/accounts-center/Information-used-across-accounts/