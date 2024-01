19世紀のイギリスで使用された「投げる消火器」が持っていた危険性とは？

火災の初期消火のために使用される 消火器 には、火元に向けて消火剤を圧縮空気で噴射する一般的な消火器のほかに、火元に向かって投げ込むだけで初期消火が可能な「 投げる消火器 」と呼ばれるジャンルも存在します。このような「投げる消火器」は19世紀のイギリスで初めて導入されました。 The beauty and danger in Victorian Glass Fire Grenades – Museum Crush https://museumcrush.org/the-beauty-and-danger-in-victorian-glass-fire-grenades/

・関連記事

投げて割って消火する花瓶「Firevase」のムービーをサムスン火災海上保険が公開中 - GIGAZINE



ロサンゼルスで撮影された高速道路に迫る山火事が戦慄すぎる光景 - GIGAZINE



「火災はミステリアスな現象」火事の謎を探る研究所「Fire Lab」に潜入したムービー - GIGAZINE



自分の家で火災が起きた後、何をすればいいのか? - GIGAZINE



世界最小クラスの消火器はどのように動作するのか15万FPSで撮影したスローモーション映像 - GIGAZINE

2024年01月21日 09時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.