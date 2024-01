2024年01月21日 23時55分 ゲーム

「キング・オブ・ドンキーコング」ビリー・ミッチェル氏の世界記録が復活、不正疑惑はハードウェア不具合との指摘



「キング・オブ・ドンキーコング」と呼ばれるビリー・ミッチェル氏は、アーケードゲーム「ドンキーコング」でハイスコアの世界記録を達成しました。その記録に対しては不正疑惑がかけられていましたが、ハードウェア側の不具合で起こりうる問題であったことが指摘され、記録サイト「Two Galaxies」も記録を復活させることになりました。



ビリー・ミッチェル氏はアーケードゲーム「ドンキーコング」で世界最高のスコアをたたき出し、そのプレイのビデオテープを提出して記録サイト・Two Galaxiesやギネスワールドレコーズに認められていました。





ところが、2018年にミッチェル氏の記録に対して不正の指摘があり、検証により、当該記録はオリジナルのハードウェアによって達成されたものではなくエミュレーターを使用していたと判断され、記録は抹消されました。



ミッチェル氏が異議を申し立てたため、再度の分析が行われた結果、「失格に値するだけの証拠は見つからなかった」として、ギネスワールドレコーズは2020年、記録復活を決定。



一方、記録復活を認めないTwo Galaxiesをミッチェル氏は名誉毀損で訴えていました。



この件について2024年、裁判の証人を務めた南カリフォルニア大学のマイケル・ザイダ博士らは、問題の「不正」に相当する部分が、ミッチェル氏が故意に行ったものではなく、コンポーネントの劣化によるハードウェアの誤動作によるものである可能性を指摘。



これを受けて、Two Galaxiesはミッチェル氏のスコアを公式歴史データベースにおいて復活させることと、サイト内のフォーラムにおけるミッチェル氏の不正を指摘するスレッドの削除を明らかにしました。



なお、あくまでスコアの復活は「歴史データベース」においてで、継続的に更新されているスコアボードでの復活ではないとのことです。