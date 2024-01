2024年01月19日 10時00分 レビュー

バスに乗るとき左右どちらの座席の方が日陰が多いかがわかる「Sit in Shade」



普段乗り慣れていないバス路線に乗ると、ぱっと座った座席がずっと日の差す席でジリジリと太陽光に焼かれてしまうということがあります。「Sit in Shade」は移動の始点と終点を指定すると、その経路における日なたと日陰の割合を示してくれるので、バスのどちら側の座席に座っておいた方がいいかがわかります。



Find Best Seat to Minimize Sun Exposure While Traveling - Sit In Shade

https://sitinshade.com/



サイトにアクセスすると、このような入力欄があります。「Enter Place」に移動の始点、「Enter Destination」に移動の終点、Dateに移動したい日付、Timeに移動開始時間を入力し「Submit」をクリック。





日本語も利用可能で、たとえば始点に「東京駅八重洲口」と入力すると、このように候補が表示されました。ただし、必ずしもバス停の名前のとおりに表示されるわけではありません。





背景の地図にピンが配置されます。このピンはドラッグ&ドロップで移動させることが可能です。





終点を東京ビッグサイトにして、1月20日12時に出発するというルートを見てみます。





すると、座るべきは左側と表示されました。7kmの行程の内訳は、左側が日なたになるのが25%、右側が日なたになるのが75%だとのこと。





時間をずらして、1月20日9時に出発することに変更すると、座るべきは右側になりました。





ただ、惜しいのは東京駅八重洲口発でこのルート(晴海通り)をたどって東京ビッグサイトに向かうバス路線はないということ。似ている系統としては、東京駅丸の内南口と東京ビッグサイトを結ぶ「都05-2」系統があります。今後のデータの充実を期待したいところです。