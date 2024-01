「給与支払いシステムの技術的不具合」によりパプアニューギニアで暴動が発生し非常事態宣言が発令される

ALESCO Pay System Blamed For Pay Delay For Public Servants And Teachers - PNG Facts https://www.pngfacts.com/news/alesco-pay-system-blamed-for-pay-delay-for-public-servants-and-teachers 暴動は2024年1月10日から11日にかけて発生。16人が死亡し、非常事態宣言が発令されるほどの規模となりました。この大規模な暴動の原因は国家公務員の手取り給与が税制改革によって減額されたからだと報じられています。 パプアで暴動、16人死亡 首相が非常事態宣言 | ロイター https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/GZFEHMLT7NOBTGWQPQV6273O3E-2024-01-11/

オーストラリアの北沖にあるニューギニア島の東部に位置する パプアニューギニア の首都・ポートモレスビーで複数の死者が発生する規模の暴動が起こり、2週間の非常事態が宣言されました。暴動の原因は、国家公務員の給与支払い管理システムでの設定ミスでした。 CLARIFICATION ON PAY CUT AND TAXATION MATTERS | myIRC https://irc.gov.pg/news/media-releases/clarification-on-pay-cut-and-taxation-matters

2024年01月16日 15時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

