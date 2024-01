テスラ「モデルY」を6カ月使ってわかったこととは？

・関連記事

テスラ「モデル Y」がカローラを抜いて2023年第1四半期に世界で最も売れた車になる - GIGAZINE



テスラのモデルYがヨーロッパで1番売れた自動車ランキング1位を奪還 - GIGAZINE



テスラが右ハンドル車の製造を中止することを発表し左ハンドルに切り替えた購入者にマジックハンドをプレゼントしていることが報告される - GIGAZINE





2024年01月14日 08時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.