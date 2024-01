ハワイ最後の石炭火力発電所が158台のテスラ製バッテリーを備えたエネルギー施設に生まれ変わる

2022年9月1日に、アメリカのハワイ州はハワイ州で最後の石炭火力発電所であるAES火力発電所を閉鎖しました。そして、このAES火力発電所の跡地に巨大なバッテリー施設「Kapolei Energy Storage(KES)」が建設され、2024年1月に稼働を開始したことが報じられています。 Kapolei Energy Storage https://www.kapoleienergystorage.com/ A huge battery has replaced Hawaii's last coal plant | Canary Media https://www.canarymedia.com/articles/energy-storage/a-huge-battery-has-replaced-hawaiis-last-coal-plant 複数の島で構成されるハワイ州はアメリカ大陸から遠く離れているため、電力系統は完全に独立しています。また、島同士も送電ケーブルで結ばれておらず、安価で管理がしやすい火力発電がエネルギー供給の主流でした。AES火力発電所はオアフ島のカポレイ市にあった石炭火力発電所で、30年にわたってオアフ島全域に電力を供給していました。

2024年01月12日 20時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

