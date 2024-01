2024年01月11日 16時00分 サイエンス

耳鳴りの苦痛を軽減させてくれるチャットAI「Tinnibot」が登場



チャットボットを通じた認知行動療法により、耳鳴りの苦痛を和らげ、耳鳴りによる不安や気分の落ち込みを軽減させられることができたとの研究結果が発表されました。



Frontiers | Delivery of internet-based cognitive behavioral therapy combined with human-delivered telepsychology in tinnitus sufferers through a chatbot-based mobile app

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fauot.2023.1302215/full



Train your brain to overcome tinnitus

https://www.scienceinpublic.com.au/media-releases/mindear-230109



New app can reduce debilitating impact of tinnitus, say researchers | Medical research | The Guardian

https://www.theguardian.com/science/2024/jan/09/new-app-can-reduce-debilitating-impact-of-tinnitus-say-researchers



外部からの音がないのに音が聞こえる耳鳴りには、人口の10~15%が悩まされていると推定されており、重度の耳鳴りに苦しむ人はアメリカだけで2000万人もいるといわれています。耳鳴りの根本的な治療法は存在しませんが、耳鳴りの苦痛は音そのものより耳鳴りに起因する否定的な思考などによって増強されるとの見解があることから、耳鳴りの感じ方を変える認知行動療法(CBT)で苦痛を緩和させることができるとの報告もなされるようになりました。





オークランド大学のワイパパ・タウマタ・ラウ校の聴覚学者で、耳鳴りのケアを専門とする企業・MindEarの設立者の1人でもあるファブリス・バーディ氏は、「耳鳴りについて最もよくある誤解の1つが、耳鳴りに対してできることはない、耳鳴りに付き合って生きていかなければならないというものです。しかし、これは純粋に間違っています。耳鳴りのサポートに精通した専門家の助けを借りれば、患者が経験する音への恐怖や不安を軽減させることができるのです」と話します。



耳鳴りの苦痛の緩和にはCBTが有効ですが、訓練を受けた心理学者によるセラピーは高価で簡単に受けることはできません。そこで、バーディ氏らが率いるMindEarは、耳鳴りの対処法についてレクチャーするチャットアプリの「Tinnibot」を開発しました。





インターネットを通じたオンラインでの認知行動療法(iCBT)の効果を検証するため、バーディ氏らの研究チームは、耳鳴りに悩む18歳以上の成人28人を2つのグループに分けて、片方にはTinnibotでのiCBTプログラムを、もう片方にはTinnibotと臨床心理士によるハイブリッドのiCBTプログラムを受けてもらう実験を行いました。



実験期間は8週間で、14人の参加者は1日10分間Tinnibotアプリでの仮想コーチを受けました。これに加えて、もう一方の14人はさらに30分間のビデオ通話による臨床心理士の指導も受講しました。





その結果、8週間後にはTinnibotのみのグループの6人と、ハイブリッドグループの9人の参加者で、耳鳴りによる苦痛が有意に減少したことがわかりました。また、耳鳴りの苦痛を測定する尺度のスコアは両グループともほぼ同じでした。さらに、16週間後に行われた追跡調査でも、追跡調査に参加した14人のうち9人が耳鳴りの苦痛の軽減を示したとのことです。



このことから研究チームは、iCBTにより耳鳴り患者の約3分の2の苦痛を軽減させることができ、この結果はパンデミックの影響で対面での治療が困難になっている情勢下では特に重要であると結論づけました。



心理療法が耳鳴りの苦痛軽減に効果を示すメカニズムについて、研究チームは「耳鳴りの音は不快な音や邪魔な音として認識されるため、脳はその音に集中してしまい、音にさらなる注意を傾けるよう心を訓練してしまいます。これを逆手に取ってトレーニングを行うことにより、積極的に音に耳を傾けないようにすることができれば、耳鳴りを止めるのが容易になります」と説明しています。



MindEarのアプリはイギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、アイルランドなどでiOSおよびAndroid向けにリリースされており、記事作成時点では日本語版はありませんが、研究チームは近日中にさらに多くの地域で公開予定としています。



