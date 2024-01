頭を使うと通常よりも遠い位置から車のロックを解除できる

・関連記事

バニラのアイスを買ったときだけ車のエンジンがかからなくなる不思議な現象、その原因は? - GIGAZINE



「加熱すると凍る」という不思議な現象に科学者が仰天 - GIGAZINE



「IKEAの椅子に座るとPCの画面が真っ暗になる」という怪現象の理由が判明 - GIGAZINE



草が生えない謎の円形地帯が無数に現れる「妖精の輪」現象の発生メカニズムが解明される - GIGAZINE



手すりにニョロニョロした氷が巻き付く珍現象の正体とは? - GIGAZINE



「高温に熱した鉄板の上で水滴が浮く現象」は水以外の液体でも起こるのか? - GIGAZINE



「スパゲッティの乾麺は必ず3つ以上に折れる」という現象を乗り越えて研究者が2つに折ることに成功 - GIGAZINE



ミックスナッツの袋の中で一番大きいナッツが上に来る現象はなぜ起きるのか? - GIGAZINE

2024年01月10日 13時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.