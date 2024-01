2024年01月10日 11時20分 メモ

俳優労働組合SAG-AFTRAが俳優の声をAIが作ってゲームで使用する協定に合意



アメリカの俳優約16万人が所属する労働組合であるアメリカテレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)が、AI音声技術企業・Replica Studiosとの間で、AI音声に関する協定を結んだことを発表しました。この協定により、ゲームにおいて俳優の音声をAI生成して使用する道が開かれたことになります。



両者の合意内容は、Replica StudiosがSAG-AFTRAの会員と協力して、俳優のデジタル音声を安全に作成して、ライセンス供与できるようになるというもの。ライセンスされたデジタル音声はゲームやその他のインタラクティブコンテンツにおいて、プリプロダクションから最終リリースまで使用できます。





SAG-AFTRAは2023年、ハリウッド史上最長となるストライキを行い、配信作品やAI技術において俳優の待遇を改善した契約を勝ち取りました。たとえば、現代の技術ではすでに亡くなった俳優の姿をアーカイブ映像としてではなく、新たに再現して映画に出演させることが可能ですが、ストライキで勝ち取った新たな契約では、映画スタジオは亡くなった後の俳優をAI技術でよみがえらせて映画に出演させるためには生きている間に同意を得る必要があります。



SAG-AFTRAがReplica Studiosと交わした協定は、この契約と同種のことを音声においても認めるもの。AI作成のデジタル音声を使うにあたっては俳優との合意が必要なほか、新作においてデジタル音声の継続使用を認めるかどうかを俳優が選べるようにすることを義務づけています。



SAG-AFTRAの全国事務局長で首席交渉官でもあるダンカン・クラブツリー・アイルランド氏は「ゲームスタジオがゲームを制作するためのより効率的な方法を模索する中で、AI技術の発展は、声の俳優の権利保護の重要性を浮き彫りにするものです。今回の協定では、SAG-AFTRA会員の声や演技の使用について、十分なインフォームド・コンセントと公正な補償を実現しました」と述べました。



また、SAG-AFTRAは他の大手ゲームスタジオとも同様の交渉を行っていることから、Replica Studiosとの前例が他社との交渉に好影響を与えることを期待しているとも語りました。