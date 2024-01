2024年01月07日 21時00分 サイエンス

気候変動のせいで酒やドラッグの乱用が増える5つの理由



気候変動は自然環境だけでなく人々の健康や福祉にも悪影響を及ぼす重大な問題であり、その結果として酒やタバコ、ドラッグなどの乱用が増加することが懸念されています。気候変動が有害物質の乱用を引き起こす5つの理由について、オーストラリア・マッコーリー大学保健システム安全研究センターの名誉教授であるヘレン・ベリー氏らが解説しています。



◆1:メンタルヘルスが損なわれる

気候変動が有害物質の乱用を引き起こす最も単純なルートが、気候変動の悪化によって人々のメンタルヘルスが悪化するというものです。精神疾患を持つ人は物質使用障害を抱えるリスクも高いため、気候変動によって極端な気象条件の日が増えてメンタルヘルスのリスクが高くなると、酒やドラッグに溺れる人も増えるとベリー氏らは指摘しています。



たとえば、猛暑はメンタルヘルスを悪化させる苦痛の増加につながり、アルコールやドラッグの使用を含むメンタルヘルスの問題で救急外来を受診する人が増えることがわかっています。また、心的外傷後ストレス障害(PTSD)やうつ病、不安神経症、その他のメンタルヘルスの問題は異常気象の時期によく見られるとのことです。



◆2:心配事が増える

異常気象による山火事や洪水、干ばつといった自然災害は人々の幸福を脅かすものであり、このまま気候変動が続くことに不安を感じる人が増えています。気候変動は特に子どもに対して心配や不安、恐れ、罪悪感、怒り、悲しみ、無力感といった複雑な感情を引き起こしてしまい、それが喫煙や物質使用障害につながってしまう可能性があります。





◆3:身体的なダメージを受ける

山火事による煙の吸入ややけど、洪水によるケガや感染症など、異常気象によって身体的な傷害を受ける可能性があります。こうした身体へのダメージは心理的苦痛のリスクを高くしてしまい、もしケガが長期的な病気や障害をもたらすものであれば、結果としてうつ状態や絶望感から逃避するために酒やドラッグに走るケースが考えられるとのこと。



◆4:日々の生活が変わる

ケガなどの直接的な被害がなくても、嵐や洪水といった壊滅的な自然災害は1日で人々の生活を破壊し、生活が一変してしまう可能性があります。また、災害というほどではない気温のわずかな上昇であっても、睡眠が妨げられたり、学業成績が低下したり、体を動かすことが減ったり、言動が敵対的になったりすることで物質使用障害のリスクが高まります。



◆5:コミュニティを不安定化させる

気候変動はインフラストラクチャーの損傷や農作物の収量減少、学校の閉鎖、ホームレスの増加といった問題を引き起こし、社会経済的・地政学的なシステムを不安定化させる可能性があります。これらは人間の幸福の基盤であるため、気候変動によるダメージを受ければ人々のストレスが増加し、有害物質を使用するリスクが高くなるとのこと。





物質使用障害は経済的にも社会的にも非常に大きなコストがかかり、直接的な身体的被害が出るだけでなく、教育や雇用にも悪影響が及びます。また、乱用者による事故や犯罪のリスクが高まり、社会的関係やパートナーとの親密さ、家族の機能を損なうとベリー氏らは指摘しています。



ベリー氏らは気候変動が物質使用障害を引き起こすのを防ぐため、以下のような戦略が必要だと主張しました。



・異常気象の影響を最も強く受ける脆弱(ぜいじゃく)な個人、特に若者や阻害されたコミュニティへの支援

・より健康的な食事、徒歩や自転車での移動、コミュニティ主導のメンタルヘルスサポートといった広範な健康増進政策

・耐熱ビルや都市の緑化など、気候変動に強いインフラストラクチャーに投資し、メンタルヘルスの問題や有害物質乱用の一因となっている悪影響やストレスの緩和