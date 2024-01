2024年01月05日 10時34分 ハードウェア

Qualcommが次世代MR向けチップ「Snapdragon XR2+ Gen 2」を発表、GoogleとSamsungが搭載デバイスを開発中



半導体大手のQualcommが秒間90フレーム(90fps)で片目あたり4.3K解像度の超高画質の映像を出力可能な複合現実(MR)向けのシングルチップアーキテクチャの「Snapdragon XR2+ Gen 2」を発表しました。すでにGoogleおよびSamsungがSnapdragon XR2+ Gen 2を採用したデバイスの開発に取り組んでいるとのことです



Qualcomm Accelerates New Wave of Mixed Reality Experiences with Snapdragon XR2+ Gen 2 | Qualcomm

https://www.qualcomm.com/news/releases/2024/01/qualcomm-accelerates-new-wave-of-mixed-reality-experiences-with-





Qualcomm’s XR2+ Gen 2 SoC sets up a wave of Apple Vision Pro competitors | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/qualcomms-xr2-gen-2-soc-sets-up-a-wave-of-apple-vision-pro-competitors/



Qualcomm’s Snapdragon XR2 Plus Gen 2 looks like a Vision Pro competitor - The Verge

https://www.theverge.com/2024/1/4/24024480/qualcomm-snapdragon-xr2-plus-gen-2-vr-headset-chipset-samsung-google



Snapdragon XR2+ Gen 2は、前世代のSnapdragon XR2 Gen 2からGPU周波数が15%、CPU周波数が20%向上しており、90fpsで片目あたり4.3K×4.3K解像度の映像を出力することが可能というMRデバイス向けのチップです。Snapdragon XR2+ Gen 2は強力なオンデバイスAIや12台以上の同時カメラもサポートしているため、ユーザーの動きや周囲環境の追跡が簡単に可能となっており、物理空間とデジタル空間を融合させるMRに最適なチップになっているとのこと。





Snapdragon XR2+ Gen 2の前世代のチップとなるSnapdragon XR2 Gen 2は、MetaのQuest 3に搭載されており、片目あたり3K解像度でのレンダリングに対応していました。



Meta Quest 3は前世代のQuest 2から何が大きく変わったのか?見た目や装着感を比較してみたレビュー - GIGAZINE





Samsung、Google、Qualcommの3社はSnapdragon XR2+ Gen 2を用いたデバイスの開発で提携しています。



SamsungとGoogleとQualcommが手を組んで新しいAR/VRを開発中 - GIGAZINE





Samsungのヴァイスプレジデント兼技術戦略チームの責任者であるソン・インカン氏は、「Samsungはモバイル業界に再び革命を起こすためにQualcommおよびGoogleと協力できることに興奮しています。Galaxyユーザーに暮らす最高のXRエクスペリエンスを提供することを目指しています」とコメントしています。



GoogleのAR担当ヴァイスプレジデントであるシャハラム・イザディ氏は、「没入型で空間的なXRの将来に関して、QualcommおよびSamsungとの協力を継続することを楽しみにしています。我々はAndroidエコシステムがSnapdragon XR2+ Gen 2の機能を活用し、新しいエクスペリエンスを可能にすることに興奮しています」と語りました。





この他、QualcommはHTCを含む少なくとも5社のハードウェアメーカーと協力しているとThe Vergeは報じています。なお、QualcommはGoogleおよびSamsungとの協力関係を強調していますが、GoogleはARチーム内で混乱が生じており、Samsungもハードウェア開発面で遅れが生じているとの報道があります。



Samsung、Google、Qualcommの3社によるデバイスがどのようなものになるかは発表まで不明ですが、Samsungは2023年1月の第3週に独自イベントを開催予定となっているため、早ければこの中でAppleのVision Proの競合となるデバイスを発表する可能性があるとThe Vergeは指摘しています。



[Invitation] Galaxy Unpacked 2024: Opening a New Era of Mobile AI - YouTube