NVIDIAが中国で「GeForce RTX 4090 D」をリリース、アメリカの輸出規制に準拠するため他国で販売されている4090よりもプロセッシングコアが最大10％少ないことが特徴

NVIDIA GeForce RTX 4090 D GPU Launched In China: Reduced Cores, Similar Gaming Performance For $1599 US https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-4090-d-china-launch-same-performance-as-4090-1599-usd/ 従来のRTX 4090と比較して、RTX 4090 Dは映像処理の指標を示すCUDAコア数が1万6384から1万4592に減少していて、AI処理のTensorコア数も512から456に減少。一方で消費電力は450Wから425Wへと微減し、ベースクロックが2230MHzから2280MHzへと微増しています。 トランジスタ数、メモリバス、L2キャッシュなどその他の性能はRTX 4090から変化していません。NVIDIAの公式発表によると、RTX 40シリーズの描画技術「DLSS+RT」が本領を発揮することで、RTX 4090 DはRTX 3090 Tiと比較して「Alan Wake 2」などのゲームで最大3.5倍のパフォーマンス向上を実現するとのことです。

中国への輸出規制に準拠する中国専用のRTX 4090相当品「RTX 4090 D」をNVIDIAが発表しました。価格はRTX 4090と同じですが、CUDAコアとTensorコア数が少なくなっています。 Nvidia launches China-specific RTX 4090D Dragon GPU, sanctions-compliant model has fewer cores and lower power draw | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-launches-china-specific-rtx-4090d-dragon-gpu-sanctions-compliant-model-has-fewer-cores-and-lower-power-draw

