パルテノン神殿を彩った彫刻「エルギン・マーブル」は大英博物館からギリシャに返還されるべきなのか？

古代ギリシア時代に建設された パルテノン神殿 では、紀元前440年代から紀元前430年代にかけて「 エルギン・マーブル 」と呼ばれる彫刻が制作され、飾られていました。しかし、19世紀初頭にイギリスの外交官だった第7代エルギン伯爵トマス・ブルースによってエルギン・マーブルは削り取られ、イギリスに送られました。その後エルギン・マーブルは大英博物館に展示されていますが、近年ではエルギン・マーブルをギリシャに返還すべきという議論が行われています。 The Parthenon/Elgin Marbles Debate: Return or Retain? – Antigone https://antigonejournal.com/2023/12/elgin-marbles-debate/

2024年01月03日 19時00分00秒 in メモ, Posted by log1r_ut

