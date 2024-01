かわいいキャラと中毒性でやめどきを見失うNintendo Switch「パズルボブル エブリバブル!」をプレイしてみた

・関連記事

期間限定で無料配布中のパズルゲーム「Mobile Suit Baba」をプレイしてみた - GIGAZINE



マインスイーパーのように危険地帯を避けてドット絵の広大な世界を解放していくゲーム「Dungeon Sweeper」 - GIGAZINE



占い師ヨハネが裏ヌマヅで召喚した仲間と共に冒険するデッキ構築型ローグライトゲーム「幻日のヨハネ -NUMAZU in the MIRAGE-」プレイレビュー - GIGAZINE



シヴィライゼーションっぽいシミュレーションにカードデッキ構築を組み合わせサクッと1時間ぐらいで決着する1~10人プレイ可能な「Hexarchy」プレイレビュー - GIGAZINE



カードの代わりに「サイコロ」でデッキビルディングするとんでもないゲーム「Astrea: Six-Sided Oracles」レビュー、ランダム・乱数・運まみれのダイスを戦略でねじ伏せ世界を救え - GIGAZINE

2024年01月01日 18時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.