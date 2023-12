「ビリヤニ」とは一体どんな料理なのか知るべくパキスタン料理店「ナワブ ビリヤニハウス」でチキンがゴロゴロ入ったチキンビリヤニを食べてみた

・関連記事

日本最古のインドカレー屋「ナイルレストラン」で創業当時の味を守り続ける「ムルギーランチ」など本格インド料理を食べてきた - GIGAZINE



豆のうまみたっぷりのスープが食欲を増進させるネパール食堂バルピパルのダルバートを食べてきた - GIGAZINE



ネパール料理の代表的存在でカレーとは微妙に異なる「ダルバート」が食べられる「ダルバート食堂 ムスタンタカリチューロ」に行ってきた - GIGAZINE



マックアラビア・インドカレー・トルコケバブとお腹いっぱいになる湾岸諸国の食事情 - GIGAZINE



2023年12月31日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.