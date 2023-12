無料でスマホでもPCでもプレイできる定番自動化ゲーム「Mindustory」をプレイしてみた

MindustoryはFactorioのように縦・横のラインをそろえて施設を設置できるのがポイント。自動化、採掘、建設、運搬とこの手のゲームのお手本のような要素が盛りだくさんです。Mindustoryは Steam にて税込1010円で販売されているほか、 itch.io ではName Your Own Price(自分で値段を決められる)方式で販売されています。 Androido版 は無料、 iOS版 は税込300円です。

2023年12月31日 08時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

