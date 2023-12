誤情報の真偽を確かめるために検索するとかえって誤情報を信じてしまう可能性があるとの研究結果

誤情報やフェイクニュースの真偽を確かめるためには、情報のソースとなった「元ネタ」について自分自身で詳しく調べてみるのが大切です。一方で陰謀論やイデオロギーを広める人も、「自分で調べてください」といった言葉を頻繁に繰り返します。自分自身で情報を調べることが、結果的に誤情報や陰謀論を信じてしまうことにつながっている可能性について、政治学者らが明らかにしました。 New Research Suggests Online Search Can Increase Belief in Misinformation | TechPolicy.Press https://www.techpolicy.press/new-research-suggests-online-search-can-increase-belief-in-misinformation/

2023年12月30日

