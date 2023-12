「発酵食品」が人間の脳を大きくしたのかもしれないと研究者が主張

Food Preserving Technique May Have Sparked Human Brain Growth, Scientists Say : ScienceAlert https://www.sciencealert.com/preparing-food-with-microbes-could-be-why-we-now-have-such-impressive-brains ヒトという種を大きく特徴付けているのが、その 脳容積の大きさ です。初期の人類である アウストラロピテクス の脳容積は400~500mlと、現代のチンパンジーやボノボとほぼ同程度でしたが、約240万~140万年前に生息していた ホモ・ハビリス の段階になると脳容積は600mlを超え始め、 現生人類(ホモ・サピエンス) では1350mlに達しています。 つまり、人間の脳は過去200万年の間に約3倍も大きくなっているわけですが、そのメカニズムについては諸説あっていまだに決定的なことはわかっていません。脳組織は消費するエネルギーが多いため、飢餓のリスクを乗り越えて脳を拡大するには、体内のどこかの領域で必要なカロリーを節約する必要があるとのこと。 多くの研究者らは、消費カロリーを節約して脳容積の拡大を引き起こした領域が「消化器官」であると推定しています。以下のグラフは、ヒトが他の大型類人猿と同等の身体構造だった場合に予想される臓器の質量比率(左)と、65kgの現代ヨーロッパ人をモデルにした実際の臓器の質量比率(右)を示したものです。ヒトの体では、「Brain」(脳)が他の類人猿よりも大幅に大きい一方、「Colon」(結腸)の比率が予想よりも74%も小さいとのこと。結腸を含む消化器官で節約された分のカロリーが脳に回された結果、ヒトの脳は他の類人猿と比較して圧倒的に大きくなったというのが、「 高価な組織仮説 」と呼ばれる説です。

納豆やヨーグルト、キムチなどの 発酵食品 は食材を微生物などの作用で 発酵 させて加工した食品であり、豊富な栄養価や独特の風味によって世界中で愛されています。新たに、「発酵食品が人間の脳の発達を促した」という説を、フランスの エクス=マルセイユ大学 の進化神経科学者である キャサリン・ブライアント 氏らの研究チームが提唱しています。 Fermentation technology as a driver of human brain expansion | Communications Biology https://www.nature.com/articles/s42003-023-05517-3

・関連記事

発酵食品や食物繊維を多めに食べ続けるとストレスが減少するという研究結果 - GIGAZINE



健康的なはずの発酵食品が人体に危害を及ぼす場合とは? - GIGAZINE



なぜチョコの香りと味が「微生物による発酵」によって決まるのか? - GIGAZINE



お茶の個性を左右する「茶葉の発酵」とは一体何なのか? - GIGAZINE



豆腐に発酵技術を取り入れてチーズのような食感を生み出した奇跡の豆腐「BEYOND TOFU(ビヨンドとうふ)」を食べてみた - GIGAZINE



発酵した梨を食べたリスが酔っ払う姿がかわいすぎると話題に - GIGAZINE



人間の脳を他の霊長類よりも発達させている遺伝子が特定される - GIGAZINE



人間の脳が大きくなって進化したのは「小さくて素早い獲物を狩るため」という主張 - GIGAZINE



ヒトの脳は7万年前から縮小しつつある - GIGAZINE



2023年12月29日 20時00分00秒 in サイエンス, 食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.