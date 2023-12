2023年12月28日 11時20分 メモ

日本はG7諸国の中で最も5Gアップロードの平均速度が遅い



G7(主要国首脳会議)のメンバー国の5G環境を比べると、日本のアップロード平均速度が最も遅いことがわかりました。ダウンロード平均速度では、イギリスが前年比で落ち込みが大きく、これまで大きく後れを取っていたイタリアに抜かれて7カ国の最下位となっています。



UK mobile users had slowest 5G download speeds in G7 in 2023

https://www.ft.com/content/2f202d15-d1ae-40bd-83f5-e0ad3a786c49





UK mobile users had slowest 5G download speeds in G7 in 2023 - Research by Opensignal comes despite government’s emphasis on benefits of technology to economic growth : r/ukpolitics

https://www.reddit.com/r/ukpolitics/comments/18s9sih/uk_mobile_users_had_slowest_5g_download_speeds_in/



調査会社・Opensignalのデータをもとにニュースサイト・Financial Timesが報じた内容によると、2023年8月から10月の集計で、日本の5Gアップロード平均速度は12.5Mbps。6位のイギリスは14.6Mbpsでした。



一方、5Gダウンロード平均速度だと日本は153.3Mbpsで3位となり、イギリスは118.2Mbpsで最下位でした。2022年と2023年の5Gダウンロード平均速度をまとめると以下のようになり、首位は変わらずフランス。最下位だったイタリアは大きく数字を改善しました。7カ国のうち、5カ国は数字が前年よりよくなりましたが、日本とイギリスは悪化しています。



2022年 2023年 前年比 フランス 192.2 221.1 △28.9 アメリカ 127.9 157.0 △29.1 日本 171.8 153.3 ▼18.5 ドイツ 136.8 151.8 △15.0 カナダ 126.2 145.8 △19.6 イタリア 97.6 131.9 △34.3 イギリス 136.5 118.2 ▼18.3

(表中単位はMbps)



Financial Timesは、イギリスでの数字悪化の原因について、国家安全保障上の懸念により、政府が中国メーカー・Huaweiの通信機器の使用を禁止したことによる混乱が一因だと指摘しています。



Huaweiの5Gネットワーク機器の設置を2021年からイギリスが禁止へ - GIGAZINE





なお、イギリス政府は2023年4月、「2027年までに国民の大多数に基本的な5Gネットワークを届ける」という目標を達成したと発表しており、2030年までにはスタンドアロン5Gを全国的にカバーして遠隔医療や自動運転車などの応用を可能にするという新たな目標を掲げています。



ソーシャル掲示板サイト・Redditではこのニュースに対し、イギリス在住らしいAdamY_氏が「他のG7諸国を訪問するたびに、5Gネットワークの速さと信頼性の高さに驚かされます」とコメントしていました。



Comment

byu/BritRedditor1 from discussion

inukpolitics