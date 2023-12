2023年12月26日 16時00分 メモ

多くのアメリカ人は「犯罪が増えている」と感じているが実際のところ2023年の凶悪犯罪は数十年ぶりの低水準を記録している



銃社会のアメリカでは頻繁に銃による殺人や乱射事件が起きているほか、2023年は集団でスーパーやApple Storeから商品を略奪する集団万引きが話題となっており、世論調査ではアメリカ人の約77%が「2022年よりも犯罪が増えている」と回答しています。ところが、実際に連邦捜査局(FBI)が発表する犯罪率(人口当たりの犯罪件数を示した割合)などを分析した結果、2023年の凶悪犯罪率は1960年代以来の低水準になる見込みだと判明しました。



Crime in 2023: Murder Plummeted, Violent and Property Crime Likely Fell Nationally

https://jasher.substack.com/p/crime-in-2023-murder-plummeted-violent



Most people think the U.S. crime rate is rising. They're wrong.

https://www.nbcnews.com/news/us-news/people-think-crime-rate-up-actually-down-rcna129585



コンサルティング企業のギャラップが2023年10月に行った世論調査では、アメリカ人の63%がアメリカで発生する犯罪を「極端に深刻」あるいは「非常に深刻」と考えており、2021年の前回調査の54%から上昇し、2000年以降で最高の数値を記録しました。自分が住む地域の犯罪について「極端に深刻」「非常に深刻」と答えた人の割合は17%にとどまりましたが、これも2000年以降で最高の数値となっています。



また、「アメリカの犯罪は1年前よりも増えている」と回答した人の割合は77%と4分の3を超えており、地元の犯罪についても55%が1年前よりも増加していると認識していました。実際にアメリカに住んでいる人々の実感としては、アメリカの犯罪率は上昇傾向にあるといえます。





ところが、犯罪学者のジェフリー・アッシャー氏による分析では、2023年にはアメリカで殺人件数が急落し、自動車窃盗を除くすべての重大犯罪が減少したことがわかりました。アッシャー氏によると、12月7日時点での殺人件数は2022年の同時点と比較して12.7%も減少しており、データが入手可能な175を超える都市のうち73%で減少しているとのこと。



もちろん、すべての都市で殺人事件が減少したわけではなく、いくつかの都市では殺人事件が2022年よりも増加しているほか、2023年の殺人件数はパンデミック前の2019年よりも高い数値です。しかし、パンデミック期間中にみられた殺人件数の急増は、全国的にみると収まっているといえます。



さらに、FBIが公開した2023年第3四半期の犯罪統計データを見ると、すべての規模の都市において2023年第3四半期の暴力犯罪(殺人・強盗・性的暴行などを含む)は前年同期比を下回り、特に人口100万人超えの都市(一番左の水色)では暴力犯罪の割合が15%も減ったことがわかります。





財産犯罪(空き巣や放火を含む)の割合は、人口100万人超えの都市では前年同期比とほぼ変わりませんが、それ以下の規模の都市ではいずれも低下していました。なお、大都市での財産犯罪が減らなかった理由には、特に大都市圏では自動車窃盗が急増していることが挙げられます。





アッシャー氏は、FBIの四半期データはアメリカの人口の78%をカバーする機関から収集しており、過去の四半期報告書は年次報告書とかなり近い数値になっているとのこと。そのため、今回分析したのは2023年9月時点のデータではあるものの、2023年はアメリカ全土で発生する犯罪が減少傾向にあったことが推測できると主張しています。



2023年の暴力犯罪件数が四半期データに示された通りになるとした場合、以下のグラフで示されているように、暴力犯罪は1969年以来の低水準となります。





財産犯罪の割合も1961年以来の低水準とのことです。





実際には犯罪が減っているにもかかわらず、人々は犯罪が増加していると感じていた理由について、アッシャー氏はインターネットとSNSが影響していると指摘。たとえば、置き配の荷物を無事に受け取った多くの人々はわざわざSNSで「荷物が無事に届いた」と報告せず、仮に報告したとしてもそれが話題になることはありません。しかし、荷物を盗まれた少数の人々はSNSに「置き配の荷物を盗まれた」と投稿することが多く、それが拡散される可能性も高いため、犯罪の事例は人の目に触れやすいというわけです。



アッシャー氏は、「私たちは『犯罪が増加している』という考えに抵抗することができません。メディアの記事やバイラルになった動画の数に圧倒されているのです。私は、(犯罪が増えたと人々が思い込んでいる理由に)ソーシャルメディアが一役買っていると信じざるを得ません」と述べました。