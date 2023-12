警察へのスマホのパスコード開示は拒否できると州最高裁が判決を下す、パスコードに関する司法の見方が完全に混乱していて連邦最高裁に持ち越されるとの指摘も

警察へのパスコード提供を拒否できるかどうかを問うた裁判で、ユタ州最高裁判所が全会一致で拒否可能との判決を下しました。 Suspects can refuse to provide phone passcodes to police, court rules | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/12/suspects-can-refuse-to-provide-phone-passcodes-to-police-court-rules/ この判決は、元恋人を誘拐し暴行を加えた容疑で逮捕されたアルフォンソ・バルデスに関する審理の中で行われたものでした。

2023年12月26日

