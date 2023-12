2023年12月26日 10時23分 ハードウェア

Apple初のARヘッドセット「Vision Pro」は2024年1月下旬から2月上旬に登場する



Apple関連の確度の高いリーク情報などでおなじみのアナリストのミンチー・クオ氏が、AppleのARヘッドセット「Vision Pro」は2024年1月下旬から2月上旬に発売されると予想しています。



2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢:Android庫存回補、Vision Pro與AI PC/手機 / Three key consumer electronics investment trends in 2024: Android replenishment, Vision Pro, and AI PC/smartphone | by 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) | Dec, 2023 | Medium

https://medium.com/@mingchikuo/2024%E5%B9%B4%E6%B6%88%E8%B2%BB%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%A2%E6%A5%AD%E4%B8%89%E5%A4%A7%E9%97%9C%E9%8D%B5%E6%8A%95%E8%B3%87%E8%B6%A8%E5%8B%A2-android%E5%BA%AB%E5%AD%98%E5%9B%9E%E8%A3%9C-vision-pro%E8%88%87ai-pc-%E6%89%8B%E6%A9%9F-three-key-consumer-electronics-investment-42e680eb253b





Kuo: Vision Pro to hit store shelves in 'late January or early February' - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2023/12/25/kuo-vision-pro-to-hit-store-shelves-in-late-january-or-early-february/



2023年6月に開催されたWWDC23の中で、Apple初のARヘッドセット「Vision Pro」が発表されました。Vision Proは目・手・声を使って直感的に操作することができ、近くに人がいる場合はヘッドセットの外側にユーザーの目を映し出す「EyeSight」機能や、3Dムービーと空間オーディオにより臨場感あふれる動画視聴体験も可能。





Vision Pro発表時、Appleは「2024年初頭にアメリカのApple公式サイトおよびApple Storeで販売開始予定です」とだけ説明しており、具体的な発売時期は未定となっていました。





そんなVision Proについて、クオ氏は「2024年の出荷台数は約50万台と見込まれている」と言及しました。Vision Proはすでに量産中で、出荷は2024年1月の第1週にスタートする予定とのこと。この出荷スケジュールに基づくと、Vision Proの発売は2024年1月下旬から2月上旬頃になる可能性が高いそうです。



2024年消費電子產業三大關鍵投資趨勢:Android庫存回補、Vision Pro與AI PC/手機 / Three key consumer electronics investment trends in 2024: Android replenishment, Vision Pro, and AI PC/smartphonehttps://t.co/fw1AzKMX9p — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo)



2023年12月の第4週にもBloombergが「Vision Proの生産が中国の工場でフルスピードで行われており、これはすでに数週間続いている」と、Vision Proがすでに量産体制に入っていることを報じています。Bloombergに情報提供した関係者によると、Appleは2024年1月末までVision Proの販売準備を進め、翌月の2月にVision Proを発売することを計画している模様です。



なお、Vision Proのアメリカの次の販売候補地には日本の名前も挙げられており、すでに日本向けのローカライズが行われているとも報じられています。



Apple初のARゴーグル「Vision Pro」のアメリカの次の販売候補地に日本、販売方法は複雑でユーザーの頭のサイズや視力に応じたものが提供される - GIGAZINE