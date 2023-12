2023年12月21日 17時00分 メモ

高級腕時計ブランド「ロレックス」がオンライン販売をしない・させないのは違法だとして約140億円の罰金が科される



フランスの反トラスト当局「Autorite de la Concurrence(フランス競争委員会)」が2023年12月19日、正規ディーラーによる新品の腕時計のオンライン販売を事実上禁止しているとして、スイスの腕時計メーカー「ロレックス」に対して9160万ユーロ(約143億円)の罰金を科しました。



ロレックスはこれまで、正規の実店舗でのみ新品の販売を行い、オンラインでは腕時計の紹介にとどめ、オンライン販売を行わないという世界的な方針を取っています。また、ロレックスの正規ディーラーに対しても、オンラインで新品の腕時計を販売することを10年間にわたり制限していました。



ロレックスの正規ディーラーであったPellegrin & Filsは、以前からロレックスに対して時計のオンライン販売を許可するよう交渉を行っていました。しかしロレックスは2013年に「時計の販売に関して、他のパートナーと足並みをそろえてもらうため」との理由でPellegrin & Filsの正規ディーラー契約を解除しました。





2017年にはフランスの労働組合であるUnion de la Bijouterie HorlogerieとPellegrin & Filsからの苦情を受け、ロレックスに対する競争委員会による調査が開始されました。また、2019年にはロレックスのフランス支店に対して競争委員会の家宅捜索が入っています。



オンライン販売を禁止する理由として、ロレックスは「時計の偽造品の流通や不正な並行輸入を防止するため」と述べています。



実際にオンライン小売業者の「Watchfinder & Co.」は、2023年7月に「中古高級時計市場の半分はロレックスの偽造品で占められている」との調査結果を発表。ロレックスのアリエン・ファン・デ・ヴァルCEOは「ロレックスは世界中で最も憧れの的となる高級時計ブランドで、その需要の高さから最も偽造品が作られるブランドにもなっています」と語っていました。





一方で競争委員会はロレックスに対し「過去十数年で、時計を含む高級品のオンライン販売による流通は活況を呈してきました。このような状況下でロレックスがマーケティングチャネルを閉鎖していることは、消費者と小売業者に損害を与えることにつながります」と指摘。競争委員会はロレックスに対して9160万ユーロの罰金を科すとともに、ロレックスの小売業者にこの決定を伝え、今後2カ月以内に今回の決定の概要について7日間連続で公式ウェブサイトに掲載するよう命じました。



なお、競争委員会による今回の決定に関して、ロレックスはコメントを控えています。