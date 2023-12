2023年12月21日 16時00分 サイエンス

NASAが深宇宙から地球に高解像度ビデオを送信する実験に成功、3100万km先から地球に届いたのは「ネコ動画」



NASAが、深宇宙から地球にデータを送信する「深宇宙光通信(Deep Space Optical Communications:DSOC)」の試験を実施し、職員の飼い猫が遊ぶ様子を収めた動画を宇宙から地球に転送することに成功したと発表しました。



今回NASAが実施したデータ通信試験に使われたのは、小惑星「プシケ」の探索ミッションに参加する宇宙機「サイキ」です。サイキは2023年12月11日に、近赤外線信号を送受信可能なDSOCのフライトレーザートランシーバーからカリフォルニア工科大学パロマー天文台のヘール望遠鏡に向けて15秒間の高解像度映像を送信しました。



サイキのレーザー通信装置の転送速度は、従来の深宇宙ミッションで使われる最先端の無線通信システムの10~100倍に当たる最大267Mbpsで、かかった時間はわずか101秒だったとのこと。





DSOCの試験に使われた実際の映像は、以下から見ることができます。



歴史的な映像の主人公になったのは、NASAのジェット推進研究所(JPL)に勤めるジョビー・ハリス氏が飼っている3歳のトラ猫のテイターズ(Taters)です。Tatersとは、アメリカの俗語でジャガイモのこと。ハリス氏がテイターズを引き取る際に、「ポテト」にちなんだ名前がいいと思ったところ、友人からテイターズはどうかと提案されて命名が決まったそうです。





ムービーには、テイターズがレーザーポインターに夢中になっている様子が収められています。気まぐれなテイターズが遊ぶ短い映像を撮るのに、ハリス氏は1時間もかけたとのこと。また、画面上部の「This is a test.(これはテストです)」というテキストは、ハリス氏が昔のNASAのテクノロジーをイメージするためにこだわったポイントです。





映像には他にも、プシケの軌道やパロマー天文台の望遠鏡ドーム、送信用レーザーのビットレートなどの技術的情報が盛り込まれているほか、テイターズの品種、心拍数、毛の色などのジョーク要素も入っています。





猫が登場するテスト映像には歴史があり、1928年に行われたアメリカ初のテレビの試験放送に使われたのも、人気の漫画キャラクターである「フェリックス・ザ・キャット」でした。現代でも、猫の写真や動画はオンラインで最も人気のあるコンテンツのひとつです。



JPLで今回のプロジェクトの受信エレクトロニクス主任を務めているライアン・ロガリン氏は、「遠く離れた場所から送信されたにもかかわらず、ほとんどのブロードバンドインターネットより高速に映像を送信することができました。実際、パロマー天文台で映像を受信した後でそれをインターネット経由でJPLに送りましたが、深宇宙からの信号よりネット回線の方が遅かったくらいです。JPLのデザインラボは、この技術を紹介できる素晴らしい仕事をしてくれましたし、テイターズはもうみんなの人気者です」と話しました。



ハリス氏の自宅でくつろぐテイターズ。





今回データを転送したサイキの本命は、NASAのディスカバリー計画の14番目のミッションである小惑星「プシケ」探査計画です。



2023年10月13日に打ち上げられたサイキは、約6年後の2029年にプシケの軌道に到着します。プシケが位置する火星と木星の間の小惑星帯にたどり着くまでの道中、サイキは少なくとも2年間はデータ転送テストに従事する予定で、これによって得られた知見は将来の火星探査ミッションに活用されます。