故障したVAIO製ノートPCを無料修理してもらったので必要な書類や修理にかかった期間をまとめてみた

・関連記事

900gを下回る小型軽量ボディに高速SSDや大容量バッテリーを詰め込んだ「VAIO SX12」レビュー - GIGAZINE



片手で楽に持ち運べる小型軽量PC「VAIO SX12」を3カ月使って良い点&悪い点をまとめてみた - GIGAZINE



Dell製ノートPC「XPS 15」が故障したので出張修理をお願いしてみた - GIGAZINE



Dell製ノートPC「XPS 13 9370」のバッテリーを自力で交換してみた - GIGAZINE



2023年12月20日 07時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.