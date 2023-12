2023年12月20日 11時15分 ソフトウェア

「Firefox 121」正式版リリース、リンク部分に強制的に下線を表示する設定が追加される



ウェブブラウザ「Firefox 121」の正式版が公開されました。AV1のハードウェアデコードを有効化するための拡張機能が案内されるようになったほか、サイトのデザインを上書きしてリンクに強制的に下線を表示する設定の追加や、PDFビューアーで図面やテキスト、画像を追加した場合に簡単に削除できるボタンの追加が行われています。



Firefox 121.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/121.0/releasenotes/



◆AV1のハードウェアデコードを有効化するために必要な拡張機能が案内されるように

これまでは可能な場合にのみAV1のハードウェアデコードが有効化されていましたが、Firefox 121からはWindows版Firefoxの「about:support」画面においてAV1のハードウェアデコードを有効にするための拡張機能が案内されるようになりました。





◆サイトのデザインを上書きしてリンクに強制的に下線を付けられるように

設定の「一般」タブにある「ブラウジング」の項目において、「常にリンクに下線を付ける」というオプションが追加されました。有効化することで全てのリンクに下線が付与され、リンク部分が分かりやすくなります。





◆PDFビューアーで図面、テキスト、画像を簡単に削除できるボタンが登場

FirefoxでPDFファイルを開いた際、新たに追加した図面やテキスト、画像の右下にゴミ箱マークのフローティングボタンが出現するようになりました。クリックすることで追加したコンテンツを簡単に削除できます。





◆開発者向けの変更点

・「debugger;」を無効にするオプションが追加

開発者ツールのデバッガータブに「debugger文で停止」というオプションが追加されました。標準ではオンになっており従来通り「debugger;」キーワードでJavaScriptの実行が一時停止しますが、オプションをオフにすることで「debugger;」を無視してJavaScriptを実行することが可能になります。





・開発者ツールのフォーカスインジケーターをアップデート

開発者ツールのアクセシビリティを向上させる取り組みの一環として、ツールボックス全体でフォーカスインジケーターを統一すると同時に、インジケーターの見た目も改善されました。



・「has()」セレクターをサポート

特定の条件に一致する要素のみをターゲットにしてスタイルを設定することが可能になりました。



・「text-indent」で新たなキーワードが追加される

段落の最初のインデントを設定できる「text-indent」プロパティにおいて、段落ではなく文ごとにインデントを設定する「each-line」および段落の最初以外をインデントする「hanging」という2つのキーワードが追加されました。



・「text-wrap」に「balance」キーワードが追加される

各行の文字数が均等になるようにテキストを折り返す「balance」キーワードが追加されました。



・iframeでLazy loadingが設定できるように

「<iframe loading=lazy>」と記述することで画面内に入る場合にのみ内容をロードするようになります。



◆その他の変更点

・macOS版Firefoxにて音声制御コマンドをサポート

・Linux版Firefoxにてタッチパッド・タッチスクリーンのジェスチャをサポート

・WASMにてTail Call Extensionをサポート



また、Firefox 121には複数のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 122」は現地時間の2024年1月23日にリリース予定です。