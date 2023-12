Internet Archiveが「全国緊急図書館」への著作権侵害判決を取り消してフェアユースと認めるよう書面を提出

140万冊のデジタル書籍を貸し出す「National Emergency Library(全国緊急図書館)」が出版社から著作権侵害で訴えられた問題で、全国緊急図書館を展開するInternet Archive(インターネットアーカイブ)が、著作権侵害を認めた地裁判決の取り消しを求める準備書面を第2巡回区控訴裁判所に提出しました。Internet Archiveは、デジタル貸し出しはあくまでフェアユースであり、著作権侵害ではないと主張しています。 Internet Archive: Digital Lending is Fair Use, Not Copyright Infringement * TorrentFreak https://torrentfreak.com/internet-archive-digital-lending-is-fair-use-not-copyright-infringement-231218/

・関連記事

出版社から著作権侵害で訴えられたInternet Archiveが控訴、苦戦必至も「今こそ図書館のために立ち上がる時」と気炎 - GIGAZINE



出版社によって「文化を後世に残す」「誰でも自由に本が読める」という図書館の偉大さが失われようとしている - GIGAZINE



図書館で閲覧できない「不適切な書籍」をオンラインで誰でも閲覧可能にする取り組みとは? - GIGAZINE



大英図書館は国内で出版されたすべての本をどのように所蔵・管理しているのか? - GIGAZINE



図書館から1904年に貸し出された本が119年ぶりに返却される、館長は「本を返すのに遅すぎることはない」と主張 - GIGAZINE



2023年12月19日 12時00分00秒 in Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.