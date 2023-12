Microsoft OfficeのWord・Excel・PowerPointをVR／MR空間で使えるMeta Quest向けのアプリが無料で公開される

Microsoftが、Meta Quest/Quest 2/Quest Pro/Quest 3向けに、Microsoft OfficeスイートのうちのWord・Excel・PowerPointの3アプリを無料公開しました。VR(仮想現実)あるいはMR(混合現実)空間で、Microsoft Officeの基本ツール3種を使うことができます。 Meta Questの「Microsoft Word 」| Quest VRゲーム | Meta Store https://www.meta.com/ja-jp/experiences/7187698601274841/ Meta Questの「Microsoft Excel 」| Quest VRゲーム | Meta Store https://www.meta.com/ja-jp/experiences/6420558991382261/ Meta Questの「Microsoft PowerPoint 」| Quest VRゲーム | Meta Store https://www.meta.com/ja-jp/experiences/24038848309063606/ Microsoft Office is finally available on Meta Quest headsets | Android Central https://www.androidcentral.com/gaming/virtual-reality/microsoft-office-is-finally-available-on-meta-quest-headsets 実際にアプリを入手して、 Meta Quest 3 で使ってみました。

2023年12月18日 16時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

