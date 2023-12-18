Microsoft OfficeのWord・Excel・PowerPointをVR／MR空間で使えるMeta Quest向けのアプリが無料で公開される
Microsoftが、Meta Quest／Quest 2／Quest Pro／Quest 3向けに、Microsoft OfficeスイートのうちのWord・Excel・PowerPointの3アプリを無料公開しました。VR(仮想現実)あるいはMR(混合現実)空間で、Microsoft Officeの基本ツール3種を使うことができます。
Meta Questの「Microsoft Word 」| Quest VRゲーム | Meta Store
https://www.meta.com/ja-jp/experiences/7187698601274841/
Meta Questの「Microsoft Excel 」| Quest VRゲーム | Meta Store
https://www.meta.com/ja-jp/experiences/6420558991382261/
Meta Questの「Microsoft PowerPoint 」| Quest VRゲーム | Meta Store
https://www.meta.com/ja-jp/experiences/24038848309063606/
Microsoft Office is finally available on Meta Quest headsets | Android Central
https://www.androidcentral.com/gaming/virtual-reality/microsoft-office-is-finally-available-on-meta-quest-headsets
実際にアプリを入手して、Meta Quest 3で使ってみました。
Word・Excel・PowerPointをMeta Questで利用するには、Microsoftアカウントにサインインする必要があります。
Microsoft Wordはこんな感じ。スクリーンキャプチャの都合で画質が低く見えますが、実際の画面では細かい文字もしっかり読めるレベルで高画質に表示されており、十分実用に耐えると感じました。
Microsoft Excel
Microsoft PowerPoint
3つともウェブブラウザ版がベースになっており、OneDrive経由でファイルを扱うことができます。そのため、Meta Quest上で文書を作成して、One Drive経由でPCで作業を継続するということも可能です。
なお、Microsoftは12月13日にXbox Cloud GamingをMeta Quest向けに提供しています。
Meta QuestシリーズのVR空間内でクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が利用可能に、場所や時間を選ばず数百種類のゲームが楽しめる - GIGAZINE
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